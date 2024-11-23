كان نائباً.. من هو محمد حيدر المُرجح استهدافه بغارة البسطا؟

أفادت “العربية” بأن إسرائيل استهدفت بغاراتها العنيفة على البسطة العقل الأمني الاستراتيجي لحزب الله القيادي محمد حيدر، من دون أن يعرف مصيره حتى الآن.

وأضافت، أن حيدر الملقب بـ”أبو علي حيدر”، كان نائباً في مجلس النواب عن الحزب بين عامي 2005 و2009، ويعتبر أحد أهم الشخصيات التي بنت الأجهزة الأمنية لحزب الله، متسلّماً غرفة العمليات العسكرية.

كما كان عضواً في “مجلس الجهاد” التابع للحزب، وشغل مسؤوليات أمنية رفيعة المستوى، وله صله قرابة مع القياديين محمد عفيف ووفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله (عدلاء).

إلى ذلك، أشارت مصادر لـ”العربية” إلى أن حيدر هو المسؤول عن مقاتلي حزب الله في سوريا ومسؤول الجانب العسكري والأمني في جنوب لبنان، مضيفة أن نفوذه تنامى بعد اغتيال عماد مغنية عام 2008 ومصطفى بدر الدين عام 2016 في سوريا، كما كان إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

وكشفت أن إسرائيل حاولت في 25 آب 2019 اغتياله بعد أن قصفت طائرتين مسيرتين الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنها لم تفلح.