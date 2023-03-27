الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كبارة: ثمّة قيادات تخوض معارك تقسم الشارع

منذ 3 دقائق
النائب كريم كبارة

النائب كريم كبارة

A A A
طباعة المقال

أكد النائب كريم كبارة في تغريدة له عبر “تويتر”، أنّ “أخطر ما ظهر في تطورات وخطابات اليومين الأخيرين، أنّ ثمة قيادات تخوض معارك وصراعات لأجل المواضيع التي تقسم الشارع”.

كبارة أضاف: “يا ليتنا شهدنا هذه النخوة لمواجهة المعاناة التي توحّد الناس”.

ويشار إلى أنّ اليومين الماضيين شهدا جدلًا واسعًا وانقسامًا نتيجة قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، قبل أن يعود ويعلن اليوم عقب جلسة لمجلس الوزراء، اعتماد التوقيت الصيفي بدءًا من ليل الأربعاء الخميس.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    المحامي الدكتور أنطوان صفير
    النظام بحاجة إلى عَصرَنة.. هل انهار لبنان الكبير؟
    الياس بو صعب
    بو صعب: كلام باسيل "مستفزّ".. والخطأ لا يُعالج هكذا
    المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
    رابطة "المهني": مستمرّون بالإضراب حتى رفع الظُلم

    الأكثر قراءة

    محافظ بيروت مروان عبود
    بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
    التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال