كبارة: ثمّة قيادات تخوض معارك تقسم الشارع

أكد النائب كريم كبارة في تغريدة له عبر “تويتر”، أنّ “أخطر ما ظهر في تطورات وخطابات اليومين الأخيرين، أنّ ثمة قيادات تخوض معارك وصراعات لأجل المواضيع التي تقسم الشارع”.

كبارة أضاف: “يا ليتنا شهدنا هذه النخوة لمواجهة المعاناة التي توحّد الناس”.

أخطر ما ظهر في تطورات وخطابات اليومين الأخيرين، أن ثمة قيادات تخوض معارك وصراعات لأجل المواضيع التي تقسم الشارع!

فيا ليتنا شهدنا هذه "النخوة" لمواجهة المعاناة التي توحّد الناس…#التوقيت_الصيفي — Karim Kabbara – كريم كبارة (@KarimMKabbara) March 27, 2023

ويشار إلى أنّ اليومين الماضيين شهدا جدلًا واسعًا وانقسامًا نتيجة قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، قبل أن يعود ويعلن اليوم عقب جلسة لمجلس الوزراء، اعتماد التوقيت الصيفي بدءًا من ليل الأربعاء الخميس.