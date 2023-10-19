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"كتائب القسام" تتبنّى إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان.. والمستوطنون في الملاجئ!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2023 7:23 مساءً
من الحدود الجنوبية

من الحدود الجنوبية

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أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان” في بيان، “مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 30 صاروخًا، انطلاقًا من جنوب لبنان، باتجاه مغتصبات الجليل الغربي، وأبرزها نهاريا وشلومي الجاثمتان شمال فلسطين المحتلة”.

يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ صاروخًا أصاب بشكل مباشر مبنى مكونًا من 9 طوابق في مستوطنة كريات شمونة، مشيرة إلى سقوط 3 إصابات، بينها إصابة بحالة متوسطة.

فيما توجّه دخل المستوطنون في كريات شمونة إلى الملاجئ إثر اشتداد وتيرة القصف عبر الحدود من جنوب لبنان.

بالتوازي طلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات في الجليل الأعلى البقاء في منازلهم خشية من عملية تسلل.

تزامنًا، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على مواقع في جنوب لبنان، حيث أفيد عن قصف متقطع في منطقة اللبونة في الناقورة وخراج بلدتي علما الشعب والضهيرة، وأطراف بلدات بيت ليف والبستان ويارين مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع المعادي، وطال القصف أيضًا محيط بلدات حولا ومركبا والعديسة.

وكان “حزب الله” قد أعلن في بيان، أنّ عناصره هاجموا بعد ظهر اليوم الخميس، “مواقع جيش الاحتلال الآتية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

وكشف الحزب أنّه تمت إصابة المواقع المذكورة إصابة دقيقة، وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية.

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