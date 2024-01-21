"كتائب القسام" تنعى شهيدًا في جنوب لبنان: دورٌ وإسهامات في إسناد مقاومة غزة

نعت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الشهيد علي محمد حدرج (عباس) الذي ارتقى شهيدًا إبان قصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة البازورية، أمس السبت.

وفي بيانها، أشادت “القسام” بـ”دور حدرج وإسهاماته في إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”.

جاء ذلك فيما باتت المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني جبهة مفتوحة، يمارس العدو الإسرائيلي تعدياته بمختلف أنواع الأسلحة، وآخرها كان استهداف سيارة على طريق بلدة البازورية، أمس السبت، ما أدى الى استشهاد اثنين وجرح آخر وإلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء وبالمزروعات.

وصباح اليوم، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي منذ السابعة والنصف من صباح اليوم، أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون، ومصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تعرّضت أطراف الجبين وشحين إلى قصف مدفعي وفوسفوري. فيما طاول القصف المعادي أيضًا سهل مرجعيون. وتعرّضت أطراف بلدة شيحين لسقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت، لم يغادر الطيران الاستطلاعي المعادي سماء قضاءي صور وبنت جبيل، حيث يحلق على مستوى منخفض جدًا ما يهدد الأجسام المتحركة البشرية والآلية.

وطيلة الليل الفائت، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وقبيل منتصف الليل، أطلق العدو من مواقعه المشرفة على جبل اللبونة نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق الواقعة عند أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة.