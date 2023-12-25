كتائب القسام في لبنان تتبنى قصف "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي

أعلنت كتائب القسام -لبنان عن استهداف “ثكنة ليمان العسكرية” في الجليل الغربي بقصف صاروخي برشقةٍ صاروخيةٍ انطلاقاً من جنوب لبنان.

وقال الكتائب في بيان لها أنها قصفت “ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت عصر اليوم الاثنين، بأن “صاروخاً مضاداً للدروع أطلق من لبنان وأصاب مبنى في أفيفيم في الجليل الغربي دون وقوع إصابات”.

في سياق متصل، أُطلقت 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

فيما انفجرت صواريخ إسرائيلية اعتراضية في أجواء بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بعد إطلاق الصواريخ على المستوطنة.

من جهته دعا رئيس بلدية كريات شمونة سكان المنطقة لعدة العودة إلى منازلهم التي تتعرض لأضرار يوميا.