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كتاب إنذار من نقيب المحامين لوزير الأشغال.. ماذا جاء فيه؟

16 - يوليو - 2021
ملحم خلف

ملحم خلف

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أرسل نقيب المحامين ملحم خلف بوكالته عن عدد من أهالي ضحايا انفجار بيروت، كتاب إنذار لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال النجار للتوقف فورا عن اللجوء الى الاساليب التي تنطوي على استعمال نفوذ للتأثير على مناعة القضاة وللضغط على القضاء إعلاميا وسياسيا في ما يتعلق بالحجز الاحتياطي على المبالغ المتوجبة والتي سوف تتوجب لادارة واستثمار مرفأ بيروت ضمانة لاستيفاء اهالي الضحايا على تعويض جراء استشهاد ابنائهم.

ذا مع الاحتفاظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة على المخالفات المرتكبة، كما بحق ترتيب النتائج القانونية حتى على الادلاءات التي يتبارى مسؤولون على إطلاقها اليوم والتي تتناقض مع ما درجوا عليه منذ أكثر من ثلاثين سنة من التعاطي مع ملف ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

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