كتاب من أبناء رأس بعلبك لفياض والقرم.. هذا ما جاء فيه

وجه أبناء رأس بعلبك، كتابًا مفتوحًا إِلى وزيري الاتصالات في حُكومة تصريف الأَعمال جوني القرم، والطّاقة وليد فيّاض، ناشدوهما “العمل على تأمين أي وسيلة” تُمكن أبناء البلدة البقاعية الشمالية من الاتصال بالمُحيط، بعدما انقطعت خدمة “الإنترنت” عبر شركة “أَلفا” مُنذ أَكثر مِن مئة يومٍ، وقد أضيفَت إِلَيها مُشكلة انقطاع “الإنترنت” عبر “أُوجيرو” مُنذ ثلاثة أَيّام.

وأَعرب أبناء رأس بعلبك، عن خشيَتِهم أيضًا من “عدم القُدرة على التّواصل في حالات الطّوارئ كالحاجة إِلى طلب سيارة إسعافٍ أو إلى تأمين نقل مريض إلى المستشفى، أَو الحاجة إلى الاتصال بطبيب في حال الضّرورة، أَو تأمين أَدنى مُتطلّبات العَيْش”، فيما “لم تنفع كل المُراجعات في حلّ المُشكلة المُتفاقمة، بل بقيتَ غير مُجدِيَةٍ، وقد انقطعَت الاتصالات الخليويّة مُنذ ما يزيد عن لـ100 يَوْمٍ عن البلدة كما وعن خراجها”، وكذلك توقّفَت خدمة “الانترنت” عبر شركة “أُوجيرو”.

ولفتوا إلى أنه “تُعاني رأس بعلبك مِن شحٍّ في مياه الشفّة مُنذ فصل الشّتاء، وقد استفحلَت الأزمة على أَبواب فصل الصّيف، علمًا أَنّ البلدة تمتلك الكثير مِن الٱبار والينابيع الطّبيعيّة”، موضحين أنه “ثمّة شُعورٌ لدى الأَهلين بأَنّهُم خارج هذا البلد وخارج اهتمامات المسؤُولين، حتّى أَنّ أحدهُم سأل: “هل المطلوب النُّزول إِلى الشّارع ورفع الصَّوْت؟”.