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كتاب من المحافظ نهرا إلى قائد درك منطقة الشمال.. إليكم ما جاء فيه

منذ 34 دقيقة
رمزي نهرا

رمزي نهرا

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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية العقيد يوسف درويش، طلب فيه “ايداعه محاضر تبين اماكن وجود مراكز تعبئة مياه الشرب غير المرخصة ضمن نطاق محافظة الشمال وذلك بالسرعة الممكنة والافادة”.

كما وطلب من بلديات طرابلس، القلمون، الميناء، البداوي ووادي النحلة، “القيام بصورة دورية بأعمال الصيانة لمجاري الصرف الصحي والتثبيت من عدم تداخلها مع امدادات مياه الشفة والتنسيق، مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي بهدف الحفاظ على الصحة العامة”.

وجاء في الكتاب: “عطفا على الاجتماع الذي عقدته اللجنة المتابعة لموضوع اصابة عدد من المواطنين بالتهاب الكبد الفيروسي، وبهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، طلب القيام بصورة دورية بأعمال الصيانة لمجاري الصرف الصحي والتثبيت من عدم تداخلها مع امدادات مياه الشفة والتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي بالخصوص”.

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