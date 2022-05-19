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كتاب من مصلحة الليطاني الى وزير المالية

منذ ساعتين
مصلحة الليطاني

مصلحة الليطاني

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وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى وزير المالية الدكتور يوسف خليل كتابا تضمن “تأكيد المصلحة على وجوب تمديد فترة تنفيذ أعمال مشروع “الحد من تلوث بحيرة القرعون” المنصوص عليها في اتفاقية القرض بقيمة 55 مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير وذلك لفترة 6 أشهر، بدأ من تاريخ 30 حزيران 2023 بحسب اقتراح كل من وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، وتخصيص جزء من ميزانية المشروع لتأمين استدامة عمل محطتي التكرير في زحلة وجب جنين، حيث أن مؤسسة مياه البقاع اعلنت مؤخرا عن عجزها عن الاستمرار في تشغيل هاتين المحطتين، مما يهدد بكارثة بيئية حقيقية لمنطقة البقاع الاوسط والجنوبي”.

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