كتاب من مولوي إلى ديوان المحاسبة... ماذا جاء فيه؟

وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً إلى كل من رئيس ديوان المحاسبة، والمدعي العام لدى الديوان، والغرفة الاولى في الديوان، مرفقة بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة ببدلات الأتعاب.

وجاء في نص الكتاب:

“بعد تسريب من قبل أحدهم في ديوان المحاسبة عبر نشر صورة طبق الأصل موقعة من رئيس المصلحة لدى ديوان المحاسبة عن طلب موجّه إلينا لا يستند إلى أخبار صحافية، وبعد ورود اتصالات من جانبكم أو من موظفين لديكم لضباط وموظفين في وزارة الداخلية والبلديات لاستدعاء موظف لا علاقة له بما يتم تداوله حول القرارات الصادرة عنا المتعلقة ببدلات أتعاب المشاركين بالعملية الانتخابية.

نبلغكم ما يلي:

1- إن كافة العقود المتعلقة بالانتخابات قد أرسلت أصولاً إلى ديوان المحاسبة للموافقة عليها قبل توقيعها.

2- إن القرارات الصادرة عنا والمتعلقة ببدلات أتعاب المشاركين في تحضير وإنجاز الانتخابات والمستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 23-2-2022، أرسلت إلى وزارة المالية بغية احتساب الحسومات الضريبية.

3- إن وزارة الداخلية، عملاً بالمادة 87 من تنظيم ديوان المحاسبة، طلبت استشارة ديوان المحاسبة في قانونية صرف المبالغ للموظفين والقضاة ورؤساء وأعضاء لجان القيد والعسكريين الذين شاركوا بالمعلية الانتخابية، وكيفية احتساب سقوفها (في حال وجدت).

4- أنه لم يتم دفع أي مبلغ من المبالغ موضوع القرارات المذكورة لأي كان.

5- أنه لن يدفع أي مبلغ من بدلات أتعاب أو تعويضات المشاركين في تحضير الانتخابات وإنجازها، إلا وفق احتساب الضريبة وتصفية وزارة المالية وفقاً لرأي ديوان المحاسبة موضوع الاستشارة المذكورة.