كتاب من وزير الإعلام إلى التلفزيونات: تعاملوا مع قضية النزوح بهذه الطريقة

وجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري كتابا عنوانه “النزوح السوري في لبنان وتداعياته”، الى التلفزيونات بشأن التعامل مع القضية “من منطلق وطني بحت والحرص على عدم التعامل بما قد يفهم أنه ذو طابع عنصري”.

نص الكتاب: وفي ما يأتي نص الكتاب:

“النزوح السوري في لبنان وتداعياته.

بالإشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وبما أن للنزوح السوري في لبنان تداعيات جسيمة على المجتمع اللبناني برمته، وعواقب خطيرة على لبنان، وبما أن هذه القضية باتت تشكل عبئاً كبيراً على اللبنانيين بما قد يودي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه،

لذلك، وتحسسا منا لخطورة هذا الامر وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وعملا بما نص عليه البند السابع من قرارات مجلس الوزراء تاريخ 11/ 9/ 2023 والذي أوكل الى وزارة الاعلام اطلاق حملات توعية على مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني، نرجو من اداراتكم الكريمة إعطاء التوجيهات اللازمة لمديريات الاخبار والبرامج السياسية التابعة لها، للتعامل مع هذه القضية من منطلق وطني بحت، والاضاءة عليها بكل جدية ومسؤولية وتوضيح مفاعيلها وانعكاساتها على لبنان، وذلك من خلال اعتماد الدقة والوضوح في مقاربتها عبر تقصي الحقائق والأرقام من مصادرها الرسمية، والحرص على عدم التعامل مع هذه القضية من منطلق قد يفهم بأنه ذو طابع عنصري، أو أن يحمل أبعادا تندرج في اطار التباينات السياسات الحاصلة في لبنان ومواكبة الإجراءات والتدابير ذات الصلة التي تقوم بها الحكومة، وذلك الى حين تمكن الدولة اللبنانية من معالجة هذه القضية جذريا وإيجاد الحلول لها انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا”.

وختم المكاري كتابه بتوجيه الشكر الى الوسائل الإعلامية لـ”تعاونكم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه”.