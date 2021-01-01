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كتانة: مستشفيات بيروت غير قادرة على الاستيعاب.. وهناك أشخاص يموتون في منازلهم

منذ 22 دقيقة
جورج كتانة

جورج كتانة

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أشار الأمين العام لـ”الصليب الأحمر اللبناني” ​جورج كتانة​، إلى “أنّنا خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة، بدأنا بنقل ما يعادل الـ100 مصاب بفيروس “كورونا” المستجد يوميًّا إلى ​المستشفيات​”، مركّزًا على أنّ “مستشفيات ​بيروت​ لم تعدقادرة على استيعاب إصابات جديدة، وندرس مع المعنيّين إمكانيّة نقل المصابين إلى مستشفيات خارج بيروت و​جبل لبنان​”.

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ “الخطورة كبيرة بالنسبة إلى قدرة المستشفيات على الإستيعاب، وهناك مستشفيات قد تعتبر أنّ الأولويّة هي للشباب لا لكبار السن، وأُخرى لم يعد لديها أي سرير شاغر لاستقبال المرضى”، موضحًا أنّ “الصليب الأحمر كان ينقل مصابين إلى ​النبطية​ و​الهرمل​ وعكار وغيرها من المناطق، وهو مستنفر ومدرَّب للقيام بمهمّة نقل المرضى، ومستمر بالقيام بذلك على كامل الأراضي اللبنانية”. وأكّد أنّ “هناك أشخاصًا يموتون في منازلهم”.

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