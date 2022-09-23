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كتلة التجدد من معراب: المطلوب رئيس سيادي إنقاذي وإصلاحي

منذ 12 دقيقة
بيان كتلة التجدد من معراب

بيان كتلة التجدد من معراب

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استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب نواب كتلة “التجدد”: ميشال معوض، اشرف ريفي، فؤاد مخزومي واديب عبدالمسيح في حضور نائبي تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم وايلي خوري.

وبعد اللقاء، تحدث باسم الكتلة النائب عبد المسيح قائلا: “أننا على تفاهم مع “القوات” بأنّنا لا نريد الفراغ في رئاسة الجمهورية ولكن لا نريد أيضًا أي رئيس والبلد لا يحتمل دولة ضعيفة تفتقر إلى إصلاحات جوهرية ولا يحتمل المزيد من العزلة عن محيطه العربي ولا المزيد من الذل لشعبه”.

واضاف: “المطلوب رئيس سيادي انقاذي واصلاحي وذلك لن يحصل إذا لم تجتمع كل الكتل على هذا الاستحقاق للخروج من الأزمة ولم ندخل بعد في الأسماء إنما نتحدّث حالياً فقط عن توحيد المعارضة”.

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