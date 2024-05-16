كتلة "تحالف التغيير" تقدّمت باقتراحات قوانين.. ما هي؟

أشار النائب ميشال دويهي عبر “اكس” إلى أنّ كتلة “تحالف التغيير” تقدّمت باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واعضاء السلك الدبلوماسي الى 68 عاما، كما وقّع النائب وضاح الصادق باسم الكتلة مع الزملاء في لجنة الشباب والرياضة على اقتراح قانون يتيح تأجير المنشآت الرياضية والشبابية العائدة ملكيتها الى الدولة والبلديات.

يؤمن رفع سن تقاعد الدبلوماسين مصلحة الدولة اللبنانية في تحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وشبكات علاقاتهم التراكمية عبر السنين، ويضمن وجود هذه الخبرات ملء المراكز العليا في وزارة الخارجية التي تحتاج الى مواصفات معينة لا تتوفر الا بالدبلوماسين اصحاب الخبرة.

من جهة اخرى، يعزز رفع سن تقاعد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية قدرتها على المنافسة الاكاديمية مع الجامعات الخاصة، بوجود الاستاذة التي تنامت خبراتهم في التعليم والبحث العلمي مع التقدم في السن، وقد تكون الجامعة اللبنانية الاستثناء الوحيد في للتقاعد المبكر في العالم.

هذين الاقتراحين هما في سياق مقاربة شاملة لدى الكتلة لرفع سن التقاعد عموما للموظفين في القطاعين العام والخاص، لتكون سياسة عامة للدولة اللبنانية، والتي يجري اعدادها لطرحها على المجلس النيابي فور انجازها.