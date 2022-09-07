كتل هوائية حارة مصدرها الخليج.. اليكم طقس الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة، حيث تعود درجات الحرارة للإرتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي ويستمر حتى نهاية الاسبوع. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم جزئيًّا مع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خصوصاً على المرتفعات الشمالية وفي الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، بسبب اقتراب كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على الجبال في الداخل.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيّد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,16.

– ساعة غروب الشمس: 18,54.