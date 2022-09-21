الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

منذ ساعة واحدة
تُعرف الأمم المتحدة تغيّر المناخ بالتحولات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس

تُعرف الأمم المتحدة تغيّر المناخ بالتحولات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس

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تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة فوق تركيا والبحر الاسود، تستمر لغاية بعد ظهر يوم الجمعة مع طقس متقلب، واحتمال خفيف لتساقط امطار محلية واستقرار بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.
– الجو : غائم جزئيا مع احتمال ضئيل امطار محلية بنسبة ٢٠٪.
– الرياح : جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
– الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

اما طقس اليومين المقبلين فسيكون على الشكل التالي:

الخميس: طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.

الجمعة: طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.

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