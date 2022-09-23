كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان

ما زالت كتل هوائية رطبة فوق تركيا والبحر الاسود تؤثر على لبنان وتستمر اليوم بفعالية ضعيفة وبطقس متقلب بين الصحو واحتمال ‏خفيف لامطار محلية واستقرار بدرجات الحرارة ومن المتوقع عودة ارتفاع الحرارة مطلع الاسبوع المقبل‎. ‎

تفاصيل طقس اليوم الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٧ و٢٥ درجة‎. ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: غائم جزئيا مع احتمال ضئيل امطار محلية بنسبة ٢٠٪ ‏

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصاً شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب

‏٧‏‎- ‎البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة‎.‎

طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا خصوصاً جبلاً مع تشكل ضباب محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلا، ‏بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصاً شمالا وسرعتها بين ‏‏٢٠ و٦٠ كم/س‎.‎

الاحد: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على ‏الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س‎.‎