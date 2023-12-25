الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتيبة الرضوان تبتعد عن الحدود في جنوب لبنان.. تكتيك أم انسحاب؟

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2023 1:30 مساءً
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معلومات استخباراتية تلقاها الجيش الإسرائيلية تتعلق بقيام حزب الله بسحب قوات النخبة لديه، المعروفة باسم “كتيبة الرضوان”، من المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى أن قوات “الرضوان” انتقلت جزئيا من جنوب لبنان إلى شماله.

وحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فإن ذلك يرجع في الغالب إلى “العدد الكبير من الضحايا الذين تكبدهم الحزب منذ 8 أكتوبر”، عندما بدأ تبادل الهجمات مع إسرائيل عبر الحدود.

ومنذ بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان في الثامن أكتوبر، نعى حزب الله ما لا يقل عن 123 من مقاتليه، قتلوا في ضربات للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية.

وبحسب التقرير، أعاد حزب الله تمركز الآلاف من عناصره من مختلف الأفرع “بعيدا عن الأراضي الإسرائيلية”، ومن بينهم مقاتلو الرضوان.

وليس من الواضح ما إذا كان انسحاب القوات هذا تكتيكا مؤقتا أم دائما، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لـ”والا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار لبنان

النائب رازي الحاج
رازي الحاج: لن نسمح لهم بأن ينتزعوا منا الرجاء والأمل بلبنان
المطران الياس عودة
عودة في قداس الميلاد: أين الضمير في السكوت عن غياب رئيس؟
الطقس
غيوم وضباب.. إليكم تفاصيل الطقس

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
عناصر تابعين لحزب الله
قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
تشين ألموغ غولدشتاين كانت محتجزة في غزة مع 3 من أبنائها (مواقع التواصل)
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لأسيرة سابقة في غزة.. هكذا تصرف معنا مقاتلو القسام!