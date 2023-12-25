كتيبة الرضوان تبتعد عن الحدود في جنوب لبنان.. تكتيك أم انسحاب؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معلومات استخباراتية تلقاها الجيش الإسرائيلية تتعلق بقيام حزب الله بسحب قوات النخبة لديه، المعروفة باسم “كتيبة الرضوان”، من المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى أن قوات “الرضوان” انتقلت جزئيا من جنوب لبنان إلى شماله.

وحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فإن ذلك يرجع في الغالب إلى “العدد الكبير من الضحايا الذين تكبدهم الحزب منذ 8 أكتوبر”، عندما بدأ تبادل الهجمات مع إسرائيل عبر الحدود.

ومنذ بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان في الثامن أكتوبر، نعى حزب الله ما لا يقل عن 123 من مقاتليه، قتلوا في ضربات للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية.

وبحسب التقرير، أعاد حزب الله تمركز الآلاف من عناصره من مختلف الأفرع “بعيدا عن الأراضي الإسرائيلية”، ومن بينهم مقاتلو الرضوان.

وليس من الواضح ما إذا كان انسحاب القوات هذا تكتيكا مؤقتا أم دائما، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لـ”والا”.