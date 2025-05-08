كرامي: لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الآمنين

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على أعالي النبطية، وعبّرت عن “قلقها من التدهور الأمني المفاجئ الذي انعكس هلعاً في المدارس الرسمية والخاصة، واندفاعا من الأهالي الذين غصت بهم الطرقات وهم يسرعون لسحب أولادهم من المدارس”.

واتصلت كرامي برئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم أبو شقرا، واطلعت منه على سلامة التلامذة والأساتذة وجميع العاملين في المدارس.

ووجّهت دعوةً إلى الدول المؤثرة في المنطقة، من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الآمنين وخصوصاً التلامذة والأهالي الأبرياء في منازلهم ومدنهم وقراهم.