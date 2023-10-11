كرامي يُناشد الجيش واليونيفيل لضبط الحدود: "الوضع خطير"

أكد النائب فيصل كرامي أن “الأحداث الدراماتيكية الحاصلة على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، قد أرجأت كل الملفات الداخلية، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي”، معتبرًا “أننا أضعنا فرصة حقيقية كانت مدعومة بمبادرة فرنسية وزخم قطري في أيلول الماضي، بالإضافة إلى مبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية – الانتخابية”.

كرامي أضاف في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “يبدو أن كلمة السر لم تكن قد وصلت بعد إلى بعض اللبنانيين، فأجّلوا إنجاز الاستحقاق”، متّهمًا “هذا الفريق بأنه لا يريد رئيسًا للجمهورية”، ومتوقّعًا أن “يطول عمر الفراغ”.

ودعا كرامي إلى “الذهاب فورًا إلى مبادرة الرئيس بري، أو إلى اجتماع في مجلس النواب، لاتخاذ خطوات سريعة لأن الوضع خطير”.

وأعرب عن خشيته من تطور الحرب، مناشدًا اليونيفيل والجيش ضبط الحدود، كما وأعرب عن خشيته من استخدام النزوح السوري لبلبلة الوضع الداخلي.