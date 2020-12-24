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كركي استنكر تعرض أحد مستخدمي الصندوق للتهديد المسلح

منذ 7 ساعات
كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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استنكر المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان “تعرض أحد المستخدمين في مكتب حارة حريك للتهديد بسلاح حربي أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، هو الذي لطالما اعتبر أصحاب العمل والمضمونين والمستخدمين على حد سواء لناحية الاحترام والمعاملة حسب اللياقات والأدبيات الأخلاقية، فهم بمثابة فريق عمل واحد، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تستلزم الكثير من الهدوء والتعاون، ودائما بهدف خدمة المستفيدين من الصندوق بشكل أفضل”.

وأعلن كركي رفضه “التطاول أو الاستهتار أو التهديد أو الاعتداء على كرامة أي مستخدم مع احتفاظ إدارة الصندوق في حق الإدعاء أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبة تجاه المعتدين على مستخدمي وأملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وكان الدكتور كركي أصدر تعميما يوم أمس الأربعاء بتاريخ 23/12/2020، قضى بموجبه التشديد على المستخدمين الالتزام بالاصول الادارية والآداب الوظيفية في خدمة المواطنين، رغم العمل المضني الذي يقوم به المستخدمون في مكاتب وإدارات الصندوق كافة لتلبية مطالب وحاجات المضومنين وتحملهم التعرض الشخصي في كثير من الأحيان، وفي ظل النقص الحاد في عديد ملاك الصندوق”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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