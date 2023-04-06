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كركي: الضمان دخل عصر التحوّل الرقمي والمعاملات الإلكترونيّة

منذ 32 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أطلق مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي، صباح اليوم، في احتفال أقامه في مبنى الجمعيّة العربية للضمان الاجتماعي، بحضور ورعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم.

كركي شدّد على أهمية هذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل الصندوق بالتعاون مع فريق عمل وخبراء الشركة المنفذة للمشروع مؤكّدًا أنّ الهدف الرئيسي من هذا الموقع هو تقديم رزمة من الخدمات الالكترونية للمتعاملين مع الضمان تسهيلاً لحصولهم على خدماتهم وعلى المعلومات التي تهمّهم عن بعد من دون تكبّد عناء الإنتقال الى مكاتب ومديريات الصندوق، كما أنّ أهميته تكمن في كونه أرضية مجهّزة لاستقبال أي نوع من الخدمات الالكترونية التي يقرّر الصندوق إضافتها مستقبلاً.

وأعلن كركي أنّ الضمان دخل من خلال هذا الموقع التفاعلي عصر التحوّل الرقمي والمعاملات الالكترونية، ودعا في كلمته كافة الجهات الرسمية، قبول واعتماد افادتي الخدمة والتحقيق الاجتماعي الصادرين عن الموقع الالكتروني كمستندين رسميين معتمدين من قبل الصندوق.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الجميع والإصرار على إطلاق الموقع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهناها ولا نزال نواجهها على الصعد كافة، واعدًا اللّبنانيين لا سيما المضمونين منهم بمتابعة بذل الجهود والقيام بكل ما يلزم للنهوض مجددًا بمرفق الضمان الاجتماعي ليستعيد دوره الريادي في حماية وصون الامن الاجتماعي من خلال المشاريع التي تقدم وسيتقدّم بها تباعاً لمعالجة وضع الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.

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