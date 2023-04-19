كركي: النظام الخاص بتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي بعهدة مجلس الإدارة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه “بناء على طلب وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ، وبعد انتهاء إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الخاص بتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب وفقا للفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي، رفع المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي كتابا الى مجلس الإدارة بتاريخ 19/4/2023 حمل الرقم 776 يطلب منه الاطلاع على هذا المشروع وإقراره والإنهاء بمشروع مرسوم زيادة الاشتراكات لفرع نهاية الخدمة بنسبة 1.5 في المائة، تمكينا لتأمين التمويل اللازم له.

وفي ما يلي أهم ما نص عليه هذا النظام في صيغته النهائية المقترحة من قبل الإدارة:

-“يستفيد من هذا المشروع المضمونين الذين يطلبون استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش شهري بعد بلوغهم سن التقاعد (60-64) اعتبارا من تاريخ بدء العمل بالنظام لغاية 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأن يكون لديه مدة اشتراك في فرع تعويض نهاية الخدمة 18 سنة اشتراك على الاقل

– كما يسفيد منه على سبيل التسوية المضمونون الذين صفوا تعويض نهاية خدمتهم اعتبارا من بداية العام 2022 لغاية تاريخ بدء العمل بهذا النظام شرط أن يعيدوا التعويض الذي تقاضوه الى الصندوق.

– بالنسبة لقيمة الراتب التقاعدي مدى الحياة، فهي تساوي نسبة 30 في المائة من متوسط الاجور المعتمد في الصندوق عند استحقاق المعاش أو نسبة 1.33 في المائة عن كل سنة اشتراك وذلك من متوسط الاجور الفردية لمستحق المعاش.

على سبيل المثال، من اشترك 40 سنة في فرع تعويض نهاية الخدمة، يبلغ راتبه التقاعدي حوالي 53.2 في المائة من متوسط أجوره المصرح عنها للضمان اعتبارا من العام 2020.

– ويلحظ المشروع إعادة النظر سنويا في متوسط الأجور الذي يحتسب على أساسه المعاش، او عند اي زيادة رسمية تطرأ على الاجور بناء على قرار يصدر عن المدير العام على ضوء الدراسة الاكتوارية.

– كما يلحظ المشروع انتقال الحق بالمعاش التقاعدي الى خلفاء المضمون (الشريك والأولاد) ضمن ضوابط محددة وكيفية توزيعه عليهم.

– أعطى هذا المشروع تسهيلات كبيرة لأصحاب العمل لجهة تقسيط مبالغ التسوية المتوجبة عليهم للصندوق مقابل قبولهم بتغطية زيادة الاشتراكات في فرع تعويض نهاية الخدمة بنسبة 1.5 في المائة.

– بالنسبة لتاريخ العمل بالنظام، يكون بعد نشر المرسوم المتعلق بزيادة الاشتراكات لفرع نهاية الخدمة.