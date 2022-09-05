الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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كركي: بحثنا كيفية في حوالي 400 مليار ليرة لبنانية للضمان

منذ 37 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أشار المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، عقب لقائه مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، إلى “أننا بحثنا مع الوزير الخليل السبل القانونية الممكنة لتحصيل الديون المتوجبة للصندوق على الدولة اللبنانية في ضوء قرار ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، وكيفية تأمين حوالي 400 مليار ليرة لبنانية للضمان الاجتماعي لتمكينه من زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية”.

ونوه بـ”دعم الوزير الخليل الثابت للضمان ومساعدته لزيادة التقديمات للمضمونين”.

بدوره، ذكؤ رئيس الاتحاد العمالي العام، “أننا نود شكر وزير المالية على توقيعه مرسوم دفع المبالغ المقررة لادارة واستثمار إهراءات القمح في مرفأ بيروت لتتمكن من دفع رواتب العاملين فيها، وبحثنا في عدة امور ابرزها تسريع توقيع مرسوم زيادة الاجور للقطاع الخاص والبالغ قيمتها ستمئة الف ليرة لبنانية شهرياً والعمل على تسريع وتيرة دفع عائدات الجباية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وايجاد السبل الآيلة الى دفع سلف مقررة لهيئة ادارة السير لتمكينها من دفع المساعدة الاجتماعية التي اقرتها الحكومة وزيادة بدل النقل للعاملين فيها”.

وكان الخليل استقبل صباحاً، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والمديرة الاقليمية لمنظمة IFAD (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وتم البحث في التعاون القائم على مستوى دعم القطاع الزراعي وتطويره في لبنان.

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