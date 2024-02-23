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كركي: تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة

منذ 56 دقيقة
المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي

المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة جاء فيها:

“حيث أنّ الموارد المالية الإضافية لخزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكّل ركيزةً أساسية من أجل النهوض بمستوى التقديمات الإجتماعية والصحيّة التي يؤمّنها للمضمونين، انتهج مدير عام الصندوق د. محمد كركي مبدأ العمل على إيجاد السبل والحلول لتحقيق هذه الغاية، بخاصّة بغياب المساعدات والقروض والهبات.

ومن سلسلة التدابير اللازمة والمناسبة التي اتّخذها المدير العام، وتنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 12962 تاریخ 12/2/2024 تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 15/2/2024،

أصدر د.كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 21/2/2024 حملت الرقم 743 قضى بموجبها تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح 45 مليون ل. ل. أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، وذلك اعتباراً من 1/3/2024.

هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي اعتمده المدير العام لتدارك ومعالجة آثار الأزمات التي حلّت بالبلاد، ولاسيّما الماليّة منها، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المضمونين والحفاظ على حقوقهم، ولا سيّما من خلال تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات التي يوفّرها الصندوق في فروعه الثلاث (ضمان المرض والأمومة – التعويضات العائليّة – تعويضات نهاية الخدمة)”.

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