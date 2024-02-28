كركي: تمديد استفادة السائقين العموميين من الضمان حتى 30 حزيران

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “في شهر أيّار من العام الماضي، وبناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات، أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعليماته بتمديد مفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية وذلك حتى تاريخ 31/12/2023 ضمناً.

وحيثّ أنّ الأسباب الموجبة لهذا الإجراء ما تزال قائمة وتحول دون تمكين السائقين وبصورة خاصّة العموميين منهم من تجديد رخص سوقهم، وبالتالي حرمانهم من تقديمات الصندوق.

وعطفاً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 23/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق تعميمًا حمل الرقم 448 تاريخ 27/2/2024 قضى بموجبه استمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 31/12/2023 وذلك حتى تاريخ 30/6/2024 ضمناً، وبالتالي اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 31/12/2023 ولغاية 30/6/2024 ضمناً، واستمرار استفادته من تقديمات الضمان.

كما طلب د. كركي إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام التعميم المذكور فيما يتعلق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل على إنجازها بأسرع فرصة ممكنة”.