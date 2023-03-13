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كركي: جميع المعاملات في الصندوق مجانية ومن دون رسوم

منذ 17 دقيقة
كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميم رقم 504 تاريخ 8/3/2023، “بعد أن تداولت أخيراً بعض المواقع الاخبارية الالكترونية أن بعض مستخدمي الصندوق في احدى المكاتب يبتزون أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية إضافية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وتسريع تنفيذها، وحيث أن التفتيش الاداري في الصندوق لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الخلافات كون الاتهامات بقيت ضمن اطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين”.

وتمنى كركي على “جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية”.

كما تمنى كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01، أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb”.

وفي هذا الاطار، أكدت إدارة الصندوق أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية من دون أية رسوم.

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