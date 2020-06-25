كركي حذّر من استغلال وابتزاز المواطنين

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي التعميم رقم 1656 تاريخ 25 حزيران 2020، أعلن بموجبه أن الخدمة المتاحة للمضمونين (أصحاب العلاقة) عبر المنصات الألكترونية ONLINE هي خدمات مجانية وبإمكانهم حجز المواعيد في الأوقات التي يختارونها وفقا لظروفهم الخاصة، محذرا “أي جهة كانت من إستغلال هذه التطبيقات لأغراض أو مكاسب مادية تحت أي ظرف كان، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية.

وفي هذا السياق،أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، البيان الآتي:

“حيث أن الغاية من المنصات الألكترونية التي وضعتها إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هي لتسهيل حصول المضمونين وأصحاب العمل على خدماتهم في الصندوق، وللمحافظة على سلامتهم في ظل الظروف الحالية، ولاسيما لتجنب إنتشار عدوى وباء الكورونا.

وحيث تبين أن بعض الأشخاص غير العاملين في الضمان يقومون بإستغلال المضمونين وإبتزازهم لتأمين تلك الخدمات لهم من خلال هذه المنصات الألكترونية لقاء تقاضيهم مبالغ مالية عن كل موعد لمعاملاتهم. لذلك، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي التعميم رقم 1656 تاريخ 25 حزيران 2020، أعلن بموجبه أن الخدمة المتاحة للمضمونين (أصحاب العلاقة) عبر المنصات الألكترونية ONLINE هي خدمات مجانية وبإمكانهم حجز المواعيد في الأوقات التي يختارونها وفقا لظروفهم الخاصة، محذرا “أي جهة كانت من إستغلال هذه التطبيقات لأغراض أو مكاسب مادية تحت أي ظرف كان، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية”.