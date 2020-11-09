كركي: دفعة الـ50 ملياراً من المالية على السكّة الصحيحة

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً يقضي بصرف سلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين بقيمة 5 مليارات ليرة لبنانية كدفعة أولى، وذلك من أصل دفعة الـ50 مليار ل.ل التي سدّدتها وزارة المال منذ أسابيع، بعد إتمام الدراسات المالية التي أجرتها إدارة الصندوق حول كيفية توزيع دفعة الخمسين ملياراً.

وأعطى كركي ذوي الحالات الخاصة (الأمراض المستعصية والسرطانية) الأولوية في تحصيل فواتيرهم الصحية، “وذلك حرصاً على صحّة المواطنين ودرءاً للخطر الذي قد يهدّد أمنهم الصحي في حال التأخر عن تلقيهم علاجاتهم بسبب قصورهم المادي وعدم قدرتهم على الدفع”.

وفي هذا السياق، أعاد كركي “تذكير الدولة اللبنانية بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020″، كما ناشد “وزير المال الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدَّر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام، وإلّا فإن فرع الضمان الصحي سيكون مضطراً إلى إيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبّب بكارثة اجتماعية وصحية كبرى في البلاد، إذ أنّ ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح بدون تغطية صحية اعتباراً من مطلع العام 2021”.