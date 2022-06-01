الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كركي: رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى إلى مليون ليرة

1 - يونيو - 2022
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

A A A
طباعة المقال

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الاعلامية رقم 685 تاريخ 1/6/2022، استناداً الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 867 المتّخذ تاريخ 31/5/2022، قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى من 500 الف ل.ل الى مليون ل.ل، كما تم رفع بدل أتعاب الطبيب المعالج من 75 الف ل.ل. الى 200 الف ل.ل.

وفي هذا السياق، شدّد كركي على “الجهات المعنية، لاسيّما المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، تقاضي أتعابها وفق هذه التعرفة وعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة”. كما توجه الى المرضى المضمونين بأن “لا يترددوا بتقديم شكاوى الى المراقبين الإداريين والأطباء المراقبين في كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، في حال طلب منهم مبالغ مالية إضافية”.

وجدد كركي “مناشدة الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها والبت سريعاً بملف رفع التعرفات الدوائية والاستشفائيّة والطبيّة بخاصّة بعد تقديمه سلسلة من الحلول المقترحة القابلة للتنفيذ والتي سوف تؤمّن التمويل اللازم لهذه الزيادة”.

وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر لوزير المالية الدكتور يوسف الخليل، “الذي وعد برفد الصندوق بمبلغ 125 مليار ل.ل. هذا الأسبوع لتأمين التمويل اللازم لزيادة تعرفات غسيل الكلى، آملاً أن تصل الأموال في الأيام القليلة القادمة وإضافة الى تسديد الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامّة للعام 2022 والتي تتجاوز 1200 مليار ل.ل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القاضي بيطار
    محاولة تطيير البيطار.. امتعاض كبير داخل الجسم القضائي
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: هناك علامة استفهام حول خطوتي التالية إذا لم تتألف حكومة قبل 31 تشرين
    بالفيديو.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاصرون منزل وزير العدل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل