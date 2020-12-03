كركي: صندوق الضمان هو صمام الأمان للوطن لا سيما في هذه الآونة الصعبة

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بياناً أعلن فيه الآتي:

“حيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوقف عن العمل حتى في أكثر الظروف صعوبة، وحيث أن المدير العام للصندوق محمد كركي بذل جهودا كبيرة كي يستثنى الضمان من قرار حظر التجول حسب رقم لوحة الآليات (مفرد ومجوز)، ورغم تعذر الحصول عليه فإن المدير العام أصدر مذكرات وتعاميم تحول دون توقف أي خدمة من الخدمات التي يقدمها الضمان وبخاصة تلك المتعلقة بالقضايا المستعجلة وقد أعطى توجيهاته الى رؤساء المراكز باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة من أجل تأمين حسن سير العمل في كافة مراكز الصندوق.

وبعد أن انقضت فترة الاقفال، سارع كركي الى اصدار مذكرة تقضي بمعاودة العمل في كافة مديريات ومراكز الصندوق حسب الدوام الرسمي المعمول به كما وأنه أعاد إصدار تعميم جديد بتاريخ اليوم 3/12/2020 يشدد فيه التزام فتح جميع المكاتب من دون استثناء وأن تعمل بشكل طبيعي وتأمين كافة الخدمات للمضونين وأصحاب العمل، لا سيما لجهة دفع اشتراكات المنتسبين لحفظ حقوقهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية.

وقد شدد المدير العام على رؤساء المراكز توقيت إجازات المستخدمين بما لا يعرقل خدمات ومعاملات المضمونين وأصحاب العمل بكافة أشكالها.

ويبقى أن نؤكد دائما، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو صمام الأمان للوطن الحبيب، لا سيما في هذه الآونة الصعبة التي نشهدها جميعا، وأن مديره العام ومستخدميه يلتزمون العهد والواجب أن يبذلوا قصارى جهدهم كي يكونوا في خدمة المضمونين واصحاب العمل اللبنانيين”.