كركي: لتعاون طبي لصالح مستخدمي الضمان

زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي، برفقة رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني. وكان في استقبالهم رئيس مجلس الادارة – المدير العام للمستشفى البروفسور يوسف فارس في حضور عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى البروفسور محمد موسى بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة البروفسور حسام الدين بيطار ورئيس المجلس الطبي البروفسور مجدي حمادة ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البدانة البروفسور سامر دبوق.

وتم في خلال اللقاء البحث في موضوع تعاون طبي بين الضمان والمستشفى تتعلق بموظفي الضمان الاجتماعي.

ثم جال الوفد الزائر في المستشفى للاطلاع على التطور العمراني والتقني الحاصل فيها، وفي أقسام الجراحة التي افتتحت هذا الشهر”، مثنيا على جهود البروفسور فارس وسعيه الدائم للتطوير والتقدم ليصبح هذا الصرح مركزا أكاديميا مميزا”.

وعبرت إدارة المستشفى عن شكرها العميق وتقديرها للدكتور كركي على لفتته الكريمة لتخصيص المستشفى بهذه الزيارة وعلى “حسن إدارته للضمان الاجتماعي في أحلك الظروف التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان”.