الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كركي: لتعاون طبي لصالح مستخدمي الضمان

منذ 52 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

A A A
طباعة المقال

زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي، برفقة رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني. وكان في استقبالهم رئيس مجلس الادارة – المدير العام للمستشفى البروفسور يوسف فارس في حضور عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى البروفسور محمد موسى بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة البروفسور حسام الدين بيطار ورئيس المجلس الطبي البروفسور مجدي حمادة ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البدانة البروفسور سامر دبوق.

وتم في خلال اللقاء البحث في موضوع تعاون طبي بين الضمان والمستشفى تتعلق بموظفي الضمان الاجتماعي.

ثم جال الوفد الزائر في المستشفى للاطلاع على التطور العمراني والتقني الحاصل فيها، وفي أقسام الجراحة التي افتتحت هذا الشهر”، مثنيا على جهود البروفسور فارس وسعيه الدائم للتطوير والتقدم ليصبح هذا الصرح مركزا أكاديميا مميزا”.

وعبرت إدارة المستشفى عن شكرها العميق وتقديرها للدكتور كركي على لفتته الكريمة لتخصيص المستشفى بهذه الزيارة وعلى “حسن إدارته للضمان الاجتماعي في أحلك الظروف التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السراي الحكومي
    اجتماع مالي في السراي الحكومي... إليكم التفاصيل
    لبنان
    لبنان ليس ضمن أولويات الدول!
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: الحل بانتخاب رئيس يحقّق التغيير والإنقاذ

    الأكثر قراءة

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: لضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري لبناء وطن سليم
    أضرار انفجار مرفأ بيروت
    حماية أمنيّة دوليّة للقاضي طارق البيطار؟
    الدولار
    الدولار بـ60 ألف ليرة!