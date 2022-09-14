كركي: لدعم المؤسسات الحكومية الضامنة

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه، رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري. وقد تطرق المجتمعان الى الأوضاع العامة في البلاد، سيما الوضع الاجتماعي والصحي.

وطالب الدكتور خوري “نظرا لدور الضمان الاجتماعي كصمام للأمان الاجتماعي في لبنان”، الدولة اللبنانية بـ”التحرك السريع لدعم هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وخاصة لجهة دفع الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لصالح الصندوق والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021″.

كما طالب الدكتور خوري وزارة المالية بـ”تحويل مبلغ ال 400 مليار التي تم التوافق عليها بين معالي وزير المالية والمدير العام للضمان في أسرع فرصة ممكنة تمكينا للضمان من زيادة تعرفاته الاستشفائية والطبية والتخفيف عن كاهل المضمونين”.

وأمل الدكتور خوري من “القطاع الصحي الاستشفائي ملاقاة إدارة الصندوق والحد من الفروقات الكبيرة التي تتقاضاه من المواطنين والتي ترهق كاهلهم وتضعهم أمام خيارات صعبة كبيع منازلهم أو سحب تعويض نهاية خدمتهم لتمكينهم من الاستشفاء”.

كما ناشد الدكتور خوري وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض “العمل على تأمين الأدوية المستعصية للمواطنين في أسرع فرصة ممكنة”.

وفي الختام، أكد كركي وخوري “ضرورة دعم المؤسسات الحكومية الضامنة ووزارة الصحة العامة والمستشفيات الحكومية لتأمين الاستقرار الصحي والاجتماعي في البلاد”.