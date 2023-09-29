كركي: نشكر إدارة مستشفى الهرمل الحكومي

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه “بعد مبادرة مستشفى الرياق القيّمة في محافظة البقاع، انضمّ مستشفى الهرمل الحكومي الى مجموع المؤسسات الطبية المتعاملة مع الصندوق التي تقدّمت بمبادرات إنسانية راقية تمثّلت بتقديم تغطية استشفائية خاضعة لحسومات للمضمونين ومستخدمي الصندوق وصلت حدّ 100 في المئة”.

أضاف البيان: “وفي تفصيل المبادرة، توجّهت إدارة مستشفى الهرمل الحكومي بكتاب الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور مجمد كركي أعلنت من خلاله عن استعدادها الى تأمين تغطية استشفائية كاملة وفقاً للتعرفات المعتمدة من قبل إدارة الضمان لجميع مستخدمي الصندوق تشمل العمليات الجراحية باستثناء المغروسات الطبيّة.”

وتابع: “أعرب الدكتور كركي عن شكره الجزيل لإدارة المستشفى المذكور ممثّلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور سيمون ناصرالدين على هذه الخطوة ، مثنياً على تجاوبها مع دعوته من أجل مد يد العون للصندوق من أجل تقديم خدمة صحية لائقة للمضمونين عموماً ومستخدمي الصندوق خصوصاً”.

وأضاف: كما وجد المدير العام للصندوق في هذه المبادرة الأخيرة فرصة لتجديد شكره الى إدارات كل من مركز لبنان للتشخيص الطبي LDC ومستشفى تبنين الحكومي ومستشفى حيرام وميس الجبل الحكومي ومستشفى مرجعيون الحكومي ومستشفى المنية الحكومي ومستشفى الفقيه ومستشفى رياق ومستشفى اللبناني الايطالي ومستشفى النجدة الشعبية اللبنانية إزاء تعاونهم مع الصندوق تعبيراً منهم عن تقدير جهود المدير العام لناحية إقراره زيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية (داخل وخارج المستشفى بمعدل 10 أضعاف) كذلك مضاعفة معاينة الاطباء خارج المستشفى 20 مرّة لتصبح مليون ل.ل.، بالإضافة الى تأمين علاج مرضى غسيل الكلى 100%. والجدير بالذكر أن قسماً من هذه الزيادات دخل حيّز التنفيذ مطلع شهر حزيران والقسم الأكبر منها بات نافذاً اعتباراً من مطلع شهر أيلول.”

وختم: “وعد المدير العام أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل تحقيق المشاريع الاصلاحية التي تعمل عليها إدارة الصندوق والتي من شأنها إعادة تفعيل دور الضمان كمؤسسة وطنية جامعة تحمي أمن البلاد الصحي والاجتماعي”.