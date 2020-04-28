كركي: نظام خاص لقانون تخفيض الغرامات

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أصحاب العمل للاستفادة من الإعفاءات ونسبها المحددة في المذكرة الإعلامية لغاية 31/ 12/ 2019 والتي تدفع فعليا للصندوق خلال مدة أقصاها 5 أيلول 2020″.

 

وأصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة تتعلق بالنظام الخاص بتطبيق أحكام المادتين 22 و 23 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/ 3/ 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.​

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