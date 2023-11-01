كركي يُحذّر المستشفيات من رفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أشارت فيه إلى أنّه “مضى أسبوع على تحويل 37 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات علاج مرضى غسيل الكلى، حيث بلغ مجموع ما تم تحويله يومها حوالي 249 مليار ل.ل”.

وفي السياق عينه، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته اليوم إلى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ 105 مليار ل.ل. إضافية على حساب المستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى ليصبح مجموع ما تم دفعه منذ بداية العام 2023 حوالي 354 مليار ل.ل.

وأكد المدير العام أن أي مورد مالي إضافي سوف يوظف من أجل تحسين التقديمات الصحية وبخاصة لمرضى غسيل الكلى وتأمين بدل علاجهم لأنه على رأس أولويات الضمان وتغطيته بالكامل (بنسبة 100 في المئة) هي ضرورة حتمية.

وفي هذا الإطار، أمل المدير العام أن يقر مجلس إدارة الصندوق في جلسته اليوم زيادة بدلات علاج MRI و CT-Scan و Pet Scan عشرة أضعاف.

وأعاد كركي توجيه تحذيراته إلى كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أي مسمى لا سيما بعد زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى الاخيرة والتي تعتبر منصفة للمستشفيات والأطباء والضمان.