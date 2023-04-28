كركي يُعايد العمّال: لعقد اجتماعيّ يؤمّن الحماية والعدالة

أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، إلى أنّه “في ظلّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما رافقها من أزمات صحيّة طالت العمال وذويهم، يتقدم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي من العمّال في كل أرجاء العالم عامّة والعمّال العرب واللبنانيين بخاصّة، بالتهنئة والمباركة بحلول عيد العمّال العالمي، آملًا أن يكون هذا العيد مناسبة لتحسين أوضاع العمّال والمضمونين الصحية والاجتماعية.

وقد وعد المدير العام العمّال أن يتّخذ التدابير والإجراءات اللازمة والممكنة كافّة، من أجل تحقيق هذه الغاية، والتي كان آخرها معركة رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور التي وصلت إلى خواتيم جيّدة، كذلك مشروع نظام تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، والذي أصبح في عهدة مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى العمل الجاد من أجل رفع قيمة التعويضات العائلية وزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية، وذلك بالتعاون بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني والدولة اللبنانية تحت رعاية وإشراف وزارة العمل.

وفي الختام، أكّد كركي أنّ العيد الحقيقي للعمّال لن يتحقّق إلّا من خلال إرساء عقد اجتماعي يؤمّن الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين، ولا سيّما تأمين الحق بالطبابة والدواء والاستشفاء والعمل اللائق والتقاعد والتأمين ضد البطالة والحقّ بالحصول على التعليم والسكن وكافّة الحقوق الأساسيّة التي تنصّ عليها المواثيق والشرائع والاتفاقيّات الدولية”.