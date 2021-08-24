كركي: 46 مليار ليرة سلفة جديدة للمستشفيات والأطباء

أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 494 بتاريخ 24/8/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر آب 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة “فيكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُثبت مرّة جديدة أنّه ملتزم أداءً وفعلاً بدوره وأن اجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد يستوجب تضافر جهود جميع أصحاب القرار وذوي المسؤولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة” بحسب بيان الضمان..

أضاف: “وعليه وبعد رفد وزير المالية د. غازي وزني مشكوراً الصندوق بمبلغ 100 مليار ل.ل. عن شهري حزيران وتموز، يتمنى المدير العام من وزارة المالية الاستمرار بتسديد دفعات شهريّة دوريّة للضمان لغاية نهاية العام 2021 لتأمين استمرارية دفع التقديمات الصحية للمضمونين الذين يشكلون 35% من الشعب اللبناني وتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء”.