كركي: 46 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قرارا حمل الرقم 657 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر تشرين أول 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، “أن هذا القرار، كما حال القرارات المماثلة التي صدرت منذ العام 2011 حين التزم الصندوق دفع سلفات دورية للمستشفيات والأطباء، من شأنه ضمان استمرارية عمل القطاع الصحي والاستشفائي، لاسيما في هذا الوقت العصيب االذي يعاني منه البلد ككل وهذين القطاعين على وجه الخصوص.

وقد أكدت الجهات المعنية من مستشفيات وأطباء على أهمية هذه الخطوة لناحية تأمين رواتب العاملين في هذه المؤسسات الصحية وغيرها من المستحقات التي تتوجب عليها.

كما أثنت على جهود المدير العام الذي وعد أنه لن يألو جهدا باتخاذ أي تدبير يعزز الأمن الصحي في البلاد، غير أن الصمود في وجه الأزمات الصعبة التي نواجهها يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية وخاصة الدولة اللبنانية التي يتوجب عليها دفع ديونها المستحقة للصندوق والتي قاربت ال 4800 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 إضافة الى تلك المرصودة في موازنات عامي 2020 – 2021 .

وعليه، فإن الدكتور كركي يطالب وزير المالية الحالي الدكتور يوسف الخليل باستكمال ما بدأه سلفه الدكتور غازي وزني ، برفد الصندوق بدفعات مالية دورية والتي توقفت مند شهر آب 2021 وإلا سوف نكون أمام أزمة صحية وأجتماعية خطيرة خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة”.