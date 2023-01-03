كركي: 600 مليار ليرة إضافية لحسابات الصندوق ستوظّف في مكانها الصحيح

تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بالتعازي القلبية الحارة من وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وعائلته الكريمة لوفاة والده، سائلا المولى “أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

في سياق آخر، وفي ما يتعلق بقضايا الصندوق، أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان، انه “وبعد المساعي الحثيثة التي قام بها المدير العام للصندوق من أجل تأمين مصادر تمويل إضافية، وبعد مطالباته المتكررة للدولة اللبنانية من أجل دفع الديون المتوجبة عليها، أبدى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل مشكورا تجاوبا كبيرا في هذا الملف حيث أصدر قرارا قضى بموجبه رفد الصندوق بمبلغ 600 مليار ل.ل. إضافية دخلت الى حساباته قبل نهاية العام 2022 وبالتالي فإنها وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما تقوم وزارة المالية بتسديد حوالي 1225 مليار ل.ل. للصندوق خلال عام واحد.

وفي هذه المناسبة، يتقدم المدير العام بجزيل الشكر الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ومعالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والمدير العام لوزارة المالية السيد جورج معراوي على جهودهم من أجل اتمام مسار إعطاء الصندوق حقوقه المالية والتي بلغت قيمة المبالغ المدفوعة 1225 مليار ل.ل. حتى اليوم، آملا أن تستكمل هذه الخطوات بمثيلاتها ويتم تسديد كامل الديون المقدرة قيمتها بـ5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021.

وفي الختام، وعد كركي المضمونين “أن هذه الأموال سوف توظف في مكانها الصحيح من أجل تحسين وزيادة التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية”.