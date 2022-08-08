كرم: أسقطوا مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية

أكد النائب فادي كرم أنّ “هناك بعداً استراتيجياً كاملاً بين حزب القوات اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه من جهة أخرى”، قائلاً إنّ “المشكلة لا تتعلّق بتفاصيل وملفات داخليّة، بل بهويّة لبنان وتموضعه الاستراتيجي، لذلك نخوض اليوم معركة بقاء لبنان”.

واعتبر في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “الدخول في تسوية مع حزب الله في ما خصّ مرشح رئاسة الجمهورية سيكون مضراً إذ يصبّ في مصلحة الحزب”، مشيراً إلى أن “دخول أي فريق من الفرقاء السياديين في تسوية مع الحزب في المواضيع المهمّة يعرّض لبنان للزوال”.

وشدد كرم على “وجوب إسقاط مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أنّ “أي مرشح جامع يعطي انطباعاً بأنه آتٍ لبناء الدولة وإعادة انتظامها وإعادة سيادة لبنان هو المرشح الذي نتفق عليه مع الفرقاء كافة، إذ نريد رئيساً يواجه من أجل إنقاذ الدولة ولا يقف مع طرف ضد طرف آخر، نافياً التقارب مع التيار الوطني الحر في موضوع الاستحقاق الرئاسي”.

ونبّه كرم إلى أنّ “خطر الفراغ الرئاسي موجود لأنّ حزب الله يسعى إلى هذا الفراغ للضغط علينا كي نقبل بشروطه، فيما نحن علينا أن نواجه كي لا نصل إلى الانهيار”.