كرم: الاستخفاف بهذه المسألة بدأ يرتدّ إرهاباً خطيراً

غرّد النائب فادي كرم عبر “تويتر”: “الشعوب والدول التي اعتبرت أنها بمنأى عن التطرّف المدعوم والمُدرّب والمُوجّه من قبل النظام الإيراني، بدأت تشهد انتشار فصول من إجرامه ومشاهد من عقيدته على أراضيها. الاستخفاف بهذه المسألة ومحاولة حصرها في الدول الصغيرة في الشرق الأوسط كلبنان بدأ يرتدّ إرهاباً خطيراً أينما كان عالمياً”.

وفي حادثة هزّت العالم، تعرض الكاتب سلمان رشدي لعملية طعن أثناء حضور حفل في ولاية نيويورك.

وتعرض رشدي للهجوم أثناء وجوده على المنصة، وهو الآن على جهاز تنفس اصطناعي، وفقا لأندرو وايلي الذي أدلى ببيان بشأن الواقعة أكد خلاله أن الكاتب قد يفقد إحدى عينيه.

ويتعرض المؤلف سلمان رشدي لتهديدات بالقتل لسنوات طويلة منذ أن نشر كتابه “آيات شيطانية” عام 1988.

وألقت شرطة نيويورك القبض على شخص يشتبه في أنه منفذ الهجوم يُدعى هادي مطر، 24 سنة، من فيرفيو في نيوجيرسي ومن أصول لبنانية.

وكشفت مراجعة أولية لجهات إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه شيعي متطرف ومتعاطف مع الحرس الثوري الإيراني.

وقد عثر المحققون على صور لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل عام 2020، في تطبيق مراسلة على الهاتف المحمول الخاص بمطر.