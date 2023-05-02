كرم: السعودية تضع مواصفات للرئيس ولا تتعاطى مع أسماء

أكد عضو “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أنّه ليس من طبع القوات اللبنانية أن تتلقى إشارات خارجيّة أو داخليّة ولا يمكن لأحد أن يفرض عليها شيء.

وبالنسبة إلى علاقة القوات اللبنانية مع السعودية، قال: “هي علاقة احترام كامل وعلاقة صراحة كاملة”، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأمور التي أقدمت عليها السعودية في لبنان والمنطقة و”القوات” لم تكن موافقة عليها، وآخرها كانت العلاقات مع بشار الأسد.

وقال: “هناك صراحة مع المملكة العربية السعودية ونلتقي بالنظرة على الأمور الاستراتيجية والإقليمية ولكن هناك تفاصيل قد لا نلتقي عليها”، مؤكدًا التلاقي في الموضوع الرئاسي والمواصفات.

وشدد على أنّ السعودية لا تتعاطى مع أسماء ولن ترفض إسمًا ولن تقبل باسم ولن تسمّي إسمًا، “وهذا ما نقرأه من لقاءاتنا واتصالاتنا معهم”، لافتا إلى أن المملكة تضع مواصفات.

وقال كرم: “مشكلتنا ليست مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل مع محوره السياسيّ الذي لم يتركه”.