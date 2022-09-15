كرم: القوات ستشارك في جلسة النقاش لكنّها غير موافقة على الموازنة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “فادي كرم”، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “القوات ستشارك اليوم في جلسة نقاش موازنة العام 2022، إلّا أنّها غير موافقة على الموازنة المطروحة لأنّها ليست إصلاحية شاملة وتفتقد الكثير من البرامج التي يحتاج إليها اللبنانيون”.

وردًا على سؤال عن مرور هذه الموازنة بلجان تتمثّل فيها القوات، لفت إلى أن “مفهوم الممارسة الدستورية يكمن في أن نشارك في اللجان ونبدي رأينا بالموازنة، وبالتالي إن تمكنّا من التأثير والتعديل فيها نكون قد نجحنا، وإن لم نستطع التغيير عندها نصوّت ضدها”.

في السياق نفسه، أكّد النائب “زياد الحواط” أنّ “مشروع الموازنة المطروح أمام الجلسة النيابية اليوم نموذج جديد عن غياب الرؤية الاصلاحية”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “أرقام على الورق وإيرادات وهمية وخزان يجمع مواضيع وأموراً لا علاقة لها بالموازنة. تلبية شروط صندوق النقد الدولي لا تعني أبداً موازنة كيف ما كان”.