كرم: انتخاب الرئيس "بعيد المنال".. والساحة الجنوبية مفتوحة على كل الاحتمالات

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، أن الساحة الجنوبية مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك بسبب إصرار حزب الله على مصادرة قرار الحرب والسلم لصالح أجندته الإيرانية في لبنان والمنطقة العربية، وأن عوامل الحرب المفتوحة موجودة بقوة، لافتًا إلى أن الخطورة القصوى تبقى بإصرار حزب الله على تعريض لبنان لحرب تدميرية تحت عنوان “مساندة غزة” عملًا بمنطق “توحيد الساحات”.

واعتبر كرم في تصريح لـ”الأنباء الكويتية”، أن كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن أمام لبنان فرصة ذهبية لتحرير كامل أراضيه، مجرد أوهام لا قيمة لها على أرض الواقع، وأتى في سياق سعيه الدائم للإبقاء على سلاحه ودويلته، وذلك انطلاقًا من يقينه بأن انسحابه من جنوب الليطاني تطبيقًا للقرار الدولي 1701، سينهي علة وجوده المسلح، وسيسحب بالتالي من طهران الورقة اللبنانية على طاولة المفاوضات.

وردًا على سؤال، لفت كرم إلى أنّ حزب الله يقايض المبعوثين الدوليين المكلفين بتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وبترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، على إمساكه بالوضع الداخلي بما فيه رئاسة الجمهورية، مقابل موافقته على تطبيق القرار 1701 وانسحابه من جنوب الليطاني.

ورأى أن انتخاب رئيس للبنان ما زال وفقًا لمنطق حزب الله بعيد المنال، معتبرًا أن على فريق المعارضة أن يبقى على جهوزية تامة خلال المرحلة المقبلة، لقطع الطريق أمام ما يطرحه حزب الله من مقايضات تسمح له بوضع يده على الدولة والتصرف بها وفقا لما تقتضيه أهدافه وأجندته الإيرانية.

وقال: “ما يجري في غزة اليوم، مصيري وسيرسم لاحقًا معالم إقليمية جديدة”.