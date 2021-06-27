كرم: انهيار البلاد يقع على مسؤولية جماعة محور الممانعة

غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلا: “تباكي جماعة محور الممانعة على الوضع المُزري الذي اوصلونا إليه، كدموع التماسيح، لانهم يعلمون اننا ندفع ثمن مصادرتهم للقرار الللبناني وإلحاقنا بمحورهم المُتخلّف. انهيار البلاد يقع على مسؤوليتهم ولن يفلتوا من الحساب مهما تملّعنوا لاخفاء الحقيقة.”

تباكي جماعة محور الممانعة على الوضع المُزري الذي اوصلونا إليه، كدموع التماسيح، لانهم يعلمون اننا ندفع ثمن مصادرتهم للقرار الللبناني وإلحاقنا بمحورهم المُتخلّف. انهيار البلاد يقع على مسؤوليتهم ولن يفلتوا من الحساب مهما تملّعنوا لاخفاء الحقيقة. — Fadi Karam (@drFadiKaram) June 27, 2021