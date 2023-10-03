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كرم: حزب الشيخ قاووق ودويلته أصبحا عائق الإصلاح في لبنان

منذ 6 دقائق
فادي كرم

فادي كرم

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كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم على منصة “إكس”: أوافق مع الشيخ قاووق، أننا في المعارضة أصبحنا الثقل الحقيقي والعائق الفعلي لمشروعهم الإلغائي للبنان.

وأضاف كرم قائلًا في منشور له عبر المنصة: “وأستكمل، أنه بالمقابل، حزب الشيخ ودويلته أصبحا العائق المؤكد للدستور اللبناني وللعمل الديمقراطي وللإصلاح في لبنان، ولتحريره من العزلة الدولية”.

وكان قاووق قد قال سابقًا إنّ ما حصل في الأيام الأخيرة من حركة للموفدين الدوليين (الفرنسيين والقطريين) ومن حركة داخلية وبالأخص مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكّد أن جماعة التحدي والمواجهة لا زالوا في موقع ترشيح المناورة وليسوا جدّيين بالخروج من المأزق.

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