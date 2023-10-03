كرم: حزب الشيخ قاووق ودويلته أصبحا عائق الإصلاح في لبنان

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم على منصة “إكس”: أوافق مع الشيخ قاووق، أننا في المعارضة أصبحنا الثقل الحقيقي والعائق الفعلي لمشروعهم الإلغائي للبنان.

وأضاف كرم قائلًا في منشور له عبر المنصة: “وأستكمل، أنه بالمقابل، حزب الشيخ ودويلته أصبحا العائق المؤكد للدستور اللبناني وللعمل الديمقراطي وللإصلاح في لبنان، ولتحريره من العزلة الدولية”.

اوافق مع الشيخ قاووق، اننا في المُعارضة اصبحنا الثقل الحقيقي والعائق الفعلي لمشروعهم الالغائي للبنان، وأستكمل، انه بالمقابل، فحزب الشيخ ودويلته قد اصبحوا العائق المؤكد للدستور اللبناني وللعمل الديمقراطي وللاصلاح في لبنان، ولتحريره من العزلة الدولية. — Fadi Karam (@drFadiKaram) October 3, 2023

وكان قاووق قد قال سابقًا إنّ ما حصل في الأيام الأخيرة من حركة للموفدين الدوليين (الفرنسيين والقطريين) ومن حركة داخلية وبالأخص مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكّد أن جماعة التحدي والمواجهة لا زالوا في موقع ترشيح المناورة وليسوا جدّيين بالخروج من المأزق.