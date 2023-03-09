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كرم: "حزب الله" انتقل إلى سياسة الفرض.. وحصر الرئاسة بثلاثة مخارج!

منذ 57 دقيقة
فادي كرم

فادي كرم

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رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “حزب الله بمواقف أمينه العام السيد حسن نصر الله الأخيرة، لم يرد خوض المعركة الديموقراطية كما أوحى، بل انتقل إلى سياسة الفرض وحصر الاستحقاق الرئاسي بثلاثة مخارج، إما بإيصال مرشحه أو بتسوية معه أو لا رئيس”.

وأكد في حديث لـ”صوت كل لبنان” أنّ “المعركة التي يخوضها حزب القوات اللبنانية منذ أشهر تتمحور ضد مرشح الممانعة بغض النظر عن الاسم،” وقال: “من الأساس نحن على قناعة بأن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو مرشّح حزب الله ولم نتفاجأ بإعلان ترشيحه”.

وأشار إلى أنّ “الاتصالات بين أطراف المعارضة والمستقلين لا تزال قائمة في محاولة لتوحيد الصفوف،” وجدد “التأكيد على الاستمرار بدعم النائب ميشال معوض إلى حين التوصل إلى اسم سيادي آخر يتمتع بحظوظ أكثر”.

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