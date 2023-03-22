كرم: دعوتكم للتشريع ما هي إلّا استمرارٌ بالغشّ والخداع

غرّد النائب فادي كرم عبر “تويتر”، قائلًا إنّ “التمويل ممكن تأمينه من حقوق السحب الخاصة للبنان من الصندوق الدولي، إذا كانت النيّة صادقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بوقتها”.

كرم أضاف في تغريدته: “أمّا دعوتكم للتشريع فما هي إلا الاستمرار بالغش والخداع الذي امتهنتوه لشلّ البلاد، ورمي المسؤوليات على الآخرين”.

التمويل ممكن تأمينه من حقوق السحب الخاصة للبنان من الصندوق الدولي اذا كانت النيّة صادقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بوقتها، امّا دعوتكم للتشريع فما هي إلا الاستمرار بالغش والخداع الذي امتهنتوه لشلّ البلاد، ورمي المسؤوليات على الاخرين. — Fadi Karam (@drFadiKaram) March 22, 2023