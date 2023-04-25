كرم ردًا على صفي الدين: عرضكم مرفوض.. وتهديدكم ساقط

أشار عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النائب فادي كرم، إلى أنّ “ما يعرضه محور الشّيخ صفي الدين على اللّبنانيّين، هو الانتحار، وما يُهدّدنا به هو الخضوع”.

وشدّد كرم عبر “تويتر” على أنّه “لذا نقول له، لا خلاص للبنان إلّا بالتّحرّر من محورك، فعرضكم مرفوض وتهديدكم ساقط، ونضالنا مستمرّ، ونعرض عليكم العودة إلى لبنانيّتكم”.

ما يَعرضُه محور الشيخ صفي الدين على اللبنانيين هو الانتحار، وما يُهدّدنا به هو الخضوع، ولِذا نقول له لا خلاص للبنان الا بالتحرّر من محورك، فعرضَكم مرفوض وتهديدكم ساقط، ونضالنا مستمرّ، ونعرض عليكم العودة الى لبنانيّتكم. — Fadi Karam (@drFadiKaram) April 25, 2023

وكان قد أشار رئيس المجلس التّنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين أمس، إلى أنّه “إذا لم يسارع بعض اللّبنانيّين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتّى على العرض الّذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتّالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، والتّأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق، لأنّهم فاقدين لأوراق القوّة الّتي يدّعون ويتخيّلون أنّهم يمتلكونها؛ ولكن في الحقيقة هم لا يمتلكونها”.